Высланные из Чехии российские дипломаты летят в Москву

Примерно час назад спецборт лётного отряда России вылетел из пражского аэропорта. Трансляцию вело чешское телевидение. Всего Чехию покидают 62 россиянина, в том числе 28 детей, поскольку с дипломатами уезжают и члены их семей, — сообщили в российской дипмиссии.

О намерении выслать сотрудников российского посольства Чехия объявила в субботу, заявив, что о ни работают на спецслужбы. Власти объяснили это решение открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

МИД России в ответ объявил персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.



Тем временем власти Праги предложили сократить площадь российского посольства. Городской совет призвал чешское правительство провести переговоры с российской стороной о приведении площади дипмиссии в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1967 году.

Столичные власти хотят, чтобы посольство вернуло часть городского парка Стромовка общей площадью около половины гектара. Об этом написал в Twitter староста района Прага-7 Ян Чижински. Пражский магистрат также хочет сократить число парковочных мест для сотрудников российской дипмиссии.