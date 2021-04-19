В нескольких российских городах полиция задержала сторонников политика Алексея Навального

Это происходит в преддверии анонсированных несогласованных акций в его поддержку.

Одно из первых задержаний произошло утром: в Санкт-Петербурге полицейские увели бывшего координатора городского штаба Навального Дениса Михайлова. По его словам, поводом послужило участие в акции 31 января, хотя на самом митинге его не останавливали. Несколько минут назад Михайлов в своем телеграм-канале написал, что его в результате суд арестовал на 7 суток.

В полицию отвезли и координатора штаба Навального в Твери Андрея Прокудина. По данным организации, ему вменили злоупотребление свободой массовой информации и неповиновение полиции. К слову, на этом фоне тверской штаб объявил о временном переходе на удаленную работу.

В Краснодаре полиция задержали активистку штаба Навального Марьям Дадашеву. Координатор местного штаба Анастасия Панченко в интервью интернет-изданию «Медиазона» уточнила, что ей вменяют статью об организации акции без подачи уведомления. А в челябинском штабе Навального силовики проводят обыски.

Тем временем Роскомнадзор потребовал удалить из YouTube видеоролик с анонсом акции в поддержку Навального. Сторонники политика ранее анонсировали ее на среду в различных российских городах.