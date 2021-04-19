Представители «Голоса Беслана» начали голодовку в знак солидарности с Навальным

Представители общественной организации «Голос Беслана» начали голодовку в знак солидарности с политиком Алексеем Навальным из-за недопуска к нему гражданского врача. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель «Голоса Беслана» Элла Кесаева.

Она уточнила, что, помимо нее, голодовку объявили еще четыре участника организации, пострадавшие от теракта в Беслане — Земфира Цирихова, Борис Ильин, Зарина Кесаева и Замира Кокоева.

«Требование обычное и понятное, чтобы к Навальному пустили гражданского врача. Я думаю, что независимо от того, кто как относится к Навальному, врача пустить – это обычное дело. И то, что не допускают, то, что он может умереть из-за этого, очень напрягает и заставляет думать, а что мы можем сделать, чем мы можем помочь? Вот только так. У нас другого метода давления нет», — сказала Э.Кесаева.

По данным группы «Голодовка солидарности с Алексеем Навальным», уже 60 человек присоединились к голодовке, которую объявил ученый-биолог из Москвы, бывший профессор ВШЭ и МГУ Николай Формозов. Сам ученый начал голодовку 10 апреля, тогда же он создал группу в «Фейсбуке».