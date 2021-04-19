Глава СПЧ Фадеев направил письмо главе СК Бастрыкину из-за дела в отношении редакторов студенческого журнала DOXA

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев направил письмо председателю СК Александру Бастрыкину из-за дела в отношении редакторов студенческого журнала DOXA. Авторы письма обращают внимание на возможное наличие ряда процессуальных нарушений при проведении проверочных мероприятий, говорится в телеграм-канале СПЧ.

Четверо журналистов DOXA проходят по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Суд в качестве меры пресечения запретил им на два месяца выходить из дома и пользоваться средствами связи.