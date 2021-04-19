Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео с анонсом митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля

Об этом написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, опубликовав скриншот письма от видеохостинга. В нем говорится, что ролик нарушает федеральный закон об информации, Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных материалов. Также YouTube сообщил, что если видео не удалят владельцы канала, то его будут вынуждены заблокировать администраторы платформы.

