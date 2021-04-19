Решение о создании Суперлиги раскололо Европейский и мировой футбол

Последствия этого шага могут быть фатальными.

15 клубов-учредителей в числе которых Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус и другие, объявили о создании закрытой лиги из 20 команд. Еще пять получат отдельные приглашения. Это означает немедленную смерть главного клубного проекта УЕФА Лиги Чемпионов, поэтому наиболее резкая реакция последовала из офиса этой организации, равно как и из стоящей на вершине пирамиды мирового футбола ФИФА, где новую лигу назвали сепаратистской и пообещали всячески препятствовать затее. Если устроители от нее не откажутся их обещают для начала исключить из Еврокубков. Если учесть, что три из четырех полуфиналистов Лиги Чемпионов среди учредителей Суперлиги, но доигрывать турнир не имеет смысла, равно как и Лигу Европы. Впрочем, вряд ли это напугает топ-клубы, а вот исключение из национальных чемпионатов – угроза более серьезная, равно как и запрет выступать за сборные для футболистов. Кроме того, забирать игроков у грандов можно будет без компенсации, поскольку ФИФА и УЕФА не признают контракты новой лиги. На стороне проекта только сами участники, по другую сторону баррикады весь футбольный мир и не только футбольный. Идею не поддержали даже главы государств – британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Старт чемпионата новой Суперлиги назначен на август, но скандал разгорелся уже сейчас и какой будет ситуация через несколько месяцев, не знает никто.