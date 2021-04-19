Депутатов не обязывали предпринимать дополнительные меры для защиты от коронавируса в связи с посланием президента

Депутатов не обязывали предпринимать какие-либо дополнительные меры для защиты от коронавируса в связи с посланием президента Федеральному собранию, намеченным на 21 апреля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин.

«Никаких в этом плане нам указаний или пожеланий не давали. Мы все время проходим тесты, потому что в зале же все собираемся, 450 человек. Поэтому ничего сверхъестественного нет. И без встреч с Путиным мы каждые два дня проводили соответствующие тесты, и сейчас также», — отметил он.

В.Кашин добавил, что парламентарии продолжают использовать и средства индивидуальной защиты. Кроме того, многие прошли вакцинацию. «У нас многие сделали прививки уже давно, и Владимир Владимирович сделал. Поэтому чего тут бояться? Зараза к заразе не пристает», — заключил он.