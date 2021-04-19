Z Архив новостей новости
5 1 6 127
18:27, 19 апреля 2021

Депутатов не обязывали предпринимать дополнительные меры для защиты от коронавируса в связи с посланием президента

Депутатов не обязывали предпринимать какие-либо дополнительные меры для защиты от коронавируса в связи с посланием президента Федеральному собранию, намеченным на 21 апреля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин.
«Никаких в этом плане нам указаний или пожеланий не давали. Мы все время проходим тесты, потому что в зале же все собираемся, 450 человек. Поэтому ничего сверхъестественного нет. И без встреч с Путиным мы каждые два дня проводили соответствующие тесты, и сейчас также», — отметил он.
В.Кашин добавил, что парламентарии продолжают использовать и средства индивидуальной защиты. Кроме того, многие прошли вакцинацию. «У нас многие сделали прививки уже давно, и Владимир Владимирович сделал. Поэтому чего тут бояться? Зараза к заразе не пристает», — заключил он.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 293 6 5931 15.04
Блоги

Рожденные 14 апреля Поздравить…

5 268 6 5456 14.04
Новости

Дипломатический и шпионский скандал между Россией и Чехией грозит Москве многомиллиардными убытками Власти Чехии могут не допустить корпорацию Росатом к участию в тендере на строительство нового энергоблока атомной станции «Дукованы» на юго-востоке страны…

5 46 6 20708
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

В таких ситуациях нация проверяется на патриотизм Хотелось бы, чтобы после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали для себя невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору…

5 247 6 34712 13.04
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Сегодня речь идет о достоинстве Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь — о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах…

5 155 6 22118 12:54
Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 142 6 21233 12:08
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выбор должен быть у каждого. А там как совесть подскажет Считаю лично для себя ханжеством ездить в отпуск в страны, занимающие в отношении России недружественную позицию. Никогда этого не делал и не намерен делать и впредь. Но это мой выбор…

5 141 6 23350 14.04
Блоги

Конгресс интеллигенции: Предотвратить полномасштабную войну с Украиной! Россиянам нужно заниматься своей страной, навести в ней порядок, а не идти войной на соседей…

5 139 6 24637 15.04
Новости

Соратники Алексея Навального опубликовали расследование о резиденции президента Владимира Путина на Валдае В материале утверждается, что на ее территории, в частности, отстроен СПА-комплекс…

5 48 6 66908
Блоги

«Уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство» Комментарий Посольства России в США в связи с искажением госдепом памяти о первом космонавте Земли Ю.А.Гагарине…

5 224 6 40638 13.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

По новой «бросить в топку» Для гуманитарного разрешения его личного вопроса (сегодня только это имеет значение) нужно не эскалацией заниматься, а просить и надеяться на другие – более деликатные инструменты…

5 117 6 21855 18.04
Блоги

МИД РФ: 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата» Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны…

5 51 6 9799 18.04
Новости

Соратник Навального Владимир Милов уехал из России в Европу По выражению Милова, у него есть важный участок работы, так что, посоветовавшись с коллегами он решил не попадать в «арестную ситуацию»...

5 58 6 11182
Новости

Песков: Обращения не могут стать поводом для действий президента в отношении мониторинга здоровья Навального в колонии Д.Песков отметил, что президент не инициировал проверок соблюдения прав А.Навального в колонии, в частности, права на допуск независимого врача…

5 48 6 9657
Новости

фото: duma.gov.ru В Госдуме намерены изучить информацию о готовящихся протестах и передать ее силовикам Соратники Навального ранее анонсировали общероссийский митинг в поддержку политика…

5 50 6 11980
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Гайдар общественных фрустраций Иными словами, вкладов этих не существовало НИ_КО_ГДА. Это были преимущественно деньги, выплаченные в виде зарплаты, под которые не существовало товарного обеспечения…

5 111 6 23286 13.04

Популярное за неделю

Новости

Предприниматель Олег Дерипаска обвиняет Росстат в манипуляции данными Он написал в своем Телеграм-канале, что доходы ниже прожиточного минимума сейчас имеют около 80-ти миллионов россиян, а не менее 20-ти миллионов…

5 53 6 19774
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лучше не пытаться всунуть патриотизм, даже самый тоненький и хлипкий, между россиянином и турецким пляжем. Патриотизм будет немедленно расплющен и скончается в муках…

5 50 6 101681 14.04
#слушать 52:39 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как вы относитесь к объявлению Леонидом Волковым акции протеста?
5 41 6 13216 18.04
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин и три буквы Путин и три буквы 16 апреля Россия стала другой страной. Страной, в которой официально запрещено инакомыслие и критика власти…

5 59 6 283981 17.04
8читать ;смотреть
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Впервые на моих глазах президент США делает ровно то, чего от него добивался Кремль. Если Леонид Ильич Байден был агентом Кремля, он лучше бы не смог сделать…

5 63 6 99207 17.04
#слушать 49:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9087042
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4880392

Сегодня в эфире