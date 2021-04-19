Ахеджакова просит руководство страны допустить врачей к Навальному

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к руководству страны с просьбой допустить врачей в колонию к политику Алексею Навальному. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я хочу обратиться к тем первым лицам государства и к тем людям, от кого зависит сейчас судьба и жизнь Алексея Навального. Одна из заповедей – милосердие. Сильные мира сего, первые лица государства, я прошу вас о милосердии. Навальный, хоть кому-то он и не нравится и для кого-то он враг, но он человек, а это самое главное. И ему срочно нужна помощь очень хороших врачей, которые у нас есть в стране, для того, чтобы он не остался навсегда инвалидом, или не ушел в мир иной», — сказала Л.Ахеджакова.

Она добавила, что считает приговор в отношении Навального несправедливым. «Когда мы увидели на экранах телевизоров, что Алексей сидит под портретом Ягоды, который является для всего мира и особенно в России метафорой беззакония и бессудебных расправ над людьми, уже стало ясно, какую страшную мученическую долю этот человек принял, вернувшись на родину после того, как его отравили химическим оружием, и каким-то чудом он выжил. Вот эта женщина, которую спустили откуда-то сверху, женщина по вызову огласила этот страшный приговор, который ей спустили откуда-то сверху», — заключила Л.Ахеджакова.

31 марта Навальный, отбывающего наказание в исправительной колонии N2 в Покрове во Владимирской области, объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Оппозиционер рассказал о проблемах со здоровьем: сильных болях в спине и ногах. По словам адвокатов, вес политика снизился до 77 кг, с момента прибытия в колонию он похудел на 15 кг. Лечащие врачи Навального заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца.

Позже почти 80 всемирно известных музыкантов, писателей, актеров, журналистов и ученых опубликовали обращение к Владимиру Путину с требованием оказать Навальному медицинскую помощь.