Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

По официальным данным, в России за сутки выявлено более 8,5 тысяч новых случаев коронавируса. Умерли 346 человек.

Российский фонд прямых инвестиций сообщает о том, что эффективность вакцины Спутник более 97,5%. Отмечается, что разработчик, Центр имени Гамалеи, проанализировал данные около 4 миллионов вакцинированных россиян. Данные и расчеты эффективности вакцины будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае.