Отказ в возбуждении уголовного дела из-за смерти в СИЗО одного из лидеров нацдвижения Марцинкевича признан незаконным

Отказ в возбуждении уголовного дела из-за смерти в СИЗО одного из лидеров националистического движения Максима Марцинкевича признан незаконным. Решение принял Челябинский областной суд.

Инстанция обязала следователей устранить уголовно-процессуальные нарушения, которые выразились в неполноте проверки по обстоятельствам смерти Марцинкевича, известного также по прозвищу Тесак. Таким образом суд отреагировал на жалобу адвоката Алексея Михальчика, который представляет интересы семьи погибшего. Родственники не верят в официальную версию о самоубийстве Марцинкевича и добиваются возбуждения уголовного дела. Теперь СК обязан возобновить проверку обстоятельств гибели.

Тело активиста было найдено в сентябре прошлого года в следственном изоляторе во время этапирования в Москву из Красноярска. В СК утверждали, что перед смертью националист признался в двух двойных убийствах. Марцинкевич оставил несколько предсмертных записок. В одной из них он отказался от признательных показаний. Официальная причина смерти: асфиксия, повешение, удушение и удавление с неопределенными намерениями.

Марцинкевич несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм.