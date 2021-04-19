Соратник оппозиционера Алексея Навального Владимир Милов уехал из России

По его словам, это необходимо, чтобы усилить воздействие международного сообщества на российскую власть.
Сейчас в команде Навального в Европе работают глава сети штабов Леонид Волков, юрист Иван Жданов и другие соратники политика.
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По его словам, это необходимо, чтобы усилить воздействие международного сообщества на российскую власть.
Сейчас в команде Навального в Европе работают глава сети штабов Леонид Волков, юрист Иван Жданов и другие соратники политика.