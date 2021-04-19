Кремль и силовые структуры предостерегают россиян от участия в митингах в поддержку Алексея Навального

МВД призывает не только не участвовать в протестах, но даже не появляться на тех площадях и улицах, заявленных как места проведения митингов, в обозначенное организаторами время. В полиции заявили, что примут все необходимые меры и нарушители будут задержаны. О том, что предстоящие акции власти расценивают как незаконные, сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, Генпрокуратура предостерегла об ответственности за призывы в соцсетях к участию в несогласованных акциях. В ведомстве отметили, что под административную статью подпадает и отказ интернет-компаний и владельцев сайтов удалять такие призывы. Штраф достигает 4 миллионов рублей.

На прошлых акциях в поддержку Алексея Навального в конце января и начале феврале было задержано около 11 тысяч человек. Было возбуждено 90 уголовных дел.