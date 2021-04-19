Федеральная Служба исполнения наказания объявила о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных

Она находится на территории другой колонии во Владимире. В ведомстве утверждают, что состояние здоровья заключенного удовлетворительное. Ежедневно его осматривает терапевт. Пациенту с его согласия назначена витаминная терапия.

Навальный объявил голодовку 31 марта. Он требует допуска независимых врачей и оказания квалифицированной медицинской помощи. Два дня назад лечащий врач Анастасия Васильева сообщила о том, что политик в критическом состоянии.

Врач-кардиолог Алексей Эрлих сказала в эфире Эха, что даже те немног7ие данные, которые известны о здоровье Навального позволяют делать вывод о том, что его жизнь в большой опасности

Эрлих напомнил, что любой гражданин, в том числе заключенный, имеет право на квалифицированную медицинскую помощь. Происходящее с Навальным он расценивает как пытки.

Соратница Навального, юрист Любовь Соболь сомневается, что голодовка приведет к желаемому результату. По словам Соболь, состояние Навального и условия его содержания только ухудшаются.

Соболь считает, что все попытки оказать Навальному медицинскую помощь уже исчерпаны.

В поддержку политика выступили многие известные люди в России и на Западе. В частности, актриса Лия Ахеджакова просит руководство страны допустить к Навальному врачей.

Советник президента США Джейк Салливан предупредил, что для российских властей наступят последствия, если Навальный умрет в колонии

Впрочем, в Кремле сегодня заявили, что никак не воспринимают подобные заявления и состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не должно интересовать представителей других стран.

