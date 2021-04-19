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18:08, 19 апреля 2021

Совет министров иностранных дел Евросоюза сегодня обсудит итоги расследования взрывов на складе боеприпасов в Чехии

Совет министров иностранных дел Евросоюза, как ожидается, сегодня обсудит итоги расследования взрывов на складе боеприпасов в Чехии. Между тем западные страны уже выразили поддержку действиям Праги.
С одобрением мер, принятых властями Чехии, сегодня выступила Германия. Об этом, в частности, сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, отметив при этом, что дальнейшие шаги еще будут обсуждаться. Выразили поддержку Праге и на общеевропейском уровне. С соответствующим заявлением уже выступили в аппарате главы Еврокомиссии, а также руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он, впрочем, отметил, что запросов о скоординированной высылке дипломатов на фоне аналогичных действий Праги ни от одной из стран Евросоюза не поступало. Также пока не рассматривается и вопрос новых санкций.

Ранее высылку российских дипломатов из Чехии поддержали Польша и Великобритания. В Варшаве, в частности, высказали мнение, что Европе для того, чтобы быть сильной, необходима солидарность союзников и немедленная реакция. В том же ключе высказалась и президент Словакии. А в Великобритании обвинили российскую разведку в попытках проводить злонамеренные операции в Европе и сравнили обвинения чешских властей с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Отреагировали на происходящее и в Госдепартаменте США. Представитель ведомства назвал действия России «подрывными» и выразил мнение, что на поступки, угрожающие территориальной целостности и энергетической безопасности американских партнеров, необходимо реагировать твердо.

На фоне ситуации вокруг расследования взрыва боеприпасов в Чехии бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес накануне предлагал запретить всем россиянам въезд в страны Евросоюза. Впрочем, в Таллине выразили надежду, что до этой меры не дойдет.
Экономист Владислав Иноземцев считает чешский инцидент весьма показательным. В свою очередь, чешская пресса пытается спрогнозировать последствия конфликта для отношений между Россией и Чехией.
Мы вернемся к этой теме в программе Рикошет. После 18:30 в нашем эфире Христо Грозев, из расследовательской группы Bellingcat . Он был гостем утреннего разворота.



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