МИД Чехии не исключает возможности дальнейших шагов в отношении России.

Вице-премьер и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек объявил, что Чехия возможно ответит на высылку чешских дипломатов. Цитата «Учитывая, насколько жесткая реакция последовала со стороны России, я встречусь с премьером Бабишем, и мы обсудим, когда и какие шаги будут предприняты». Однако он предположил, что реакцией может быть, например, сокращение количества сотрудников посольства России в Чехии.

Болгарский министр Екатерина Захарьева предложила Чешской Республике возможную помощь в расследовании дела. Напомню, именно в Болгарию должна была быть направленна часть уничтоженных боеприпасов.

Чешская пресса также сообщает, что муниципалитет хочет, чтобы территория российского посольства была возвращена Чехии. Пражское руководство также намеренно сократить количество парковочных мест, зарезервированных для посольств. Напомню, Андрей Бабиш и Ян Хамачек объявили в субботу о том, что российская разведка ГРУ была причастна к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Из-за этого Чехия выслала 18 сотрудников посольства России. Чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова. Их обвиняют в организации взрывов. Напомню, они также подозреваются в отравлении новичком Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. На фоне скандала Чехия выслала 18 российских дипломатов. Россия в ответ объявила персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии. В Москве действия чешских властей назвали провокационными и недружественными, а обвинения в адрес россиян голословными, — об этом сказал официальный представитель МИДа Мария Захарова Захарова также добавила, что теперь посольство Чехии не сможет нанимать на работу россиян, российские граждане не смогут работать и в посольстве США. Тем временем, МИД Чехии сообщил, что после высылки 20 дипломатов работа посольства в Москве парализована. Закрыты политический и экономические отделы, работает только консульский.