Кремль подтвердил участие Владимира Путина в онлайн-саммите по климату 22 апреля, куда его пригласил президент США Джо Байден. Он «изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Там отметили, что двусторонние контакты Путина с Байденом и другими лидерами в рамках саммита не предусмотрены.
2021-04-19T17:33:23+03:00
2021-04-19T17:34:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 19 апреля 2021
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