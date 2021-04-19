Кремль подтвердил участие Владимира Путина в онлайн-саммите по климату 22 апреля, куда его пригласил президент США Джо Байден. Он «изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Там отметили, что двусторонние контакты Путина с Байденом и другими лидерами в рамках саммита не предусмотрены.