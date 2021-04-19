Разработчики вакцины «Спутник V» утверждают, что ее реальная эффективность может быть 97,6%

Разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» утверждают, что ее реальная эффективность может быть даже выше, чем показывают нынешние результаты в 97,6%. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных 3,8 миллионов привитых россиян, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что «Спутник V» в очередной раз подтвердил свою высокую эффективность для профилактики инфекции.

