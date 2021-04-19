В Чехии больше не ведутся дискуссии о необходимости покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

В нынешней ситуации этот вопрос не актуален, сказал первый вице-премьер республики Ян Гамачек. По его словам, единственный вариант для Чехии теперь заключается в том, чтобы сфокусироваться на вакцинах, одобренных регулятором ЕС.

Чехия в субботу сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками спецслужб. Власти объяснили это открывшимися обстоятельствами взрывов на складах

боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

МИД России в ответ объявил «персона нон грата» 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.