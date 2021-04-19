Несколько пострадавших при теракте в Беслане объявили голодовку в знак солидарности с Алексеем Навальным

Оппозиционного политика участники голодовки считают «заложником», которого «пытаются добить». Такое мнение «Новой газете» выразила сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева – она также решила начать голодовку. Ситуацию вокруг Навального она сравнила с захватом в заложники детей в бесланской школе. Тогда, считает Кесаева, их не спасли, а суды оказались не на стороне пострадавших, из-за чего власти не ответили за случившееся. Помимо этого, одна из заложниц Беслана, потерявшая в результате теракта мужа и двух сыновей, назвала Навального человеком, который смог донести до людей, что надо не бояться, а бороться.

Голодовку в поддержку политика объявили пять участников движения «Голос Беслана». А всего к ней, по данным организаторов группы в Фейсбуке «Голодовка солидарности с Алексеем Навальным», присоединились уже 60 человек. Среди них – ученый-биолог Николай Формозов, который стал инициатором движения.

Сам Навальный объявил голодовку в конце марта, требуя оказать ему квалифицированную медицинскую помощь. Тогда он жаловался на боли в спине и ноге. На днях соратники политика сообщили об ухудшении его самочувствия.