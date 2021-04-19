Задержания и обыски проходят перед митингом в поддержку Навального. Его сторонники анонсировали на ближайшую среду

Задержания и обыски проходят перед митингом в поддержку Алексея Навального, который его сторонники анонсировали на ближайшую среду.

Так, в Краснодаре задержали активистку местного штаба политика Марьям Дадашеву, сообщает интернет-издание «Медиазона». По данным сотрудников организации, ее везут в отдел полиции на улице Октябрьская. Причины задержания неизвестны.

Координатора тверского штаба Андрея Прокудина забрали на опрос в Центральный отдел полиции. В штабе сообщили, что ему хотят задать вопросы об изъятых из штаба листовках с лозунгом «Свободу Навальному».

В Петербурге у дома задержали бывшего координатора городского штаба Навального Дениса Михайлова. Он сам написал в твиттере, что его доставили в отдел полиции №1 из-за участия в митинге 31 января; на самой акции его не останавливали.

В челябинском штабе проходит обыск. Об этом сообщается в его телеграм-канале. Пост проиллюстрирован записью с камер видеонаблюдения. В самом штабе не смогли подтвердить эту информацию интернет-изданию «МБХ медиа», пояснив, что никого из сотрудников на месте сейчас нет.

Силовики регулярно наведывались в штабы Навального и до анонса акции. Прокуратура потребовала признать основанные им организации как экстремистские. Иск уже зарегистрирован в Мосгрсуде. Как следует из картотеки, беседа по нему назначена на 26 апреля.