Запросов от стран Евросоюза о скоординированной высылке российских дипломатов в связи с событиями в Чехии не поступало

Прага не просила другие государства о совместных действиях против Москвы, как это сделал Лондон в марте 2018 года, после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам консультаций с главами МИД стран Евросоюза.

17 апреля Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства России в Праге, назвав их офицерами российских спецслужб. Власти объяснили это открывшимися обстоятельствами взрывов на складах

боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

После этого Прага заявила, что не допустит «Росатом» к участию в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции Дукованы.