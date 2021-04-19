Минфин предложил отложить строительство 25 мусоросжигательных заводов в России пока не будут достроены и не выйдут на проектную мощность пять строящихся в Московской области и Татарстане. Речь идет о заводах дочерней компании «Ростеха» «РТ-Инвест». Как сообщает РБК, замглавы Минфина Ирина Окладникова 12 апреля направила письмо с такими предложениями вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая курирует вопросы охраны окружающей среды.

Компания «РТ-Инвест» просила для строительства заводов выделить госсубсидии на 320 миллиардов рублей, а также профинансировать работу предприятий на 100 миллиардов, в том числе за счет средств экологического сбора, который производители товаров и упаковки платят за утилизацию.

