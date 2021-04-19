Челябинский облсуд отменил постановление местного СК об отказе возбуждать уголовное дело из-за смерти Марцинкевич

Челябинский областной суд отменил постановление местного Следственного комитета об отказе возбуждать уголовное дело из-за смерти националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат Алексей Михальчик. По его словам, доводы адвокатов сочли убедительными. Это автоматически подразумевает проведение повторной проверки.

Ранее областной СК дважды отказывал возбуждать уголовное дело из-за смерти Марцинкевича. В сентябре прошлого года он был найден мертвым в одиночной камере СИЗО-3 Челябинска. Во ФСИН назвали предварительной причиной смерти — суицид.