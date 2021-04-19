Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов убежден, что Россия не может быть причастна к взрывам на чешских складах боеприпасов. По его мнению, это намеренная дезинформация, связанная с антироссийской риторикой.

Действия Чехии по высылке дипломатов Андрей Климов ранее объяснил желанием Праги выслужиться перед НАТО.