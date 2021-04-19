Генпрокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях в преддверии протеста, анонсированного на 21 апреля сторонниками Алексея Навального. В ведомстве напомнили, что призывы к таким мероприятиям являются административными правонарушениями, а призывы к массовым беспорядкам и участие в них будут квалифицироваться как уголовные преступления. Также прокуратура отдельно напомнила IT-компаниям, что неудаление соответствующих призывов в сети влечет за собой административную ответственность.