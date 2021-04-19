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16:31, 19 апреля 2021

Евросоюз в настоящее время не готовит новых санкций против России

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального онлайн-заседания Совета ЕС. При этом он отметил, что ситуация может измениться. По его словам, развертывание российских сил у границ с Украиной Евросоюз считает крупнейшим в истории. Боррель также сказал, что от европейских стран не поступало запросов о скоординированной высылке российских дипломатов в ответ на события в Чехии.


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