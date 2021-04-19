Чешские власти не исключили дальнейших мер против России из-за подозрений в организации взрыва на складе боеприпасов

Эта тема сегодня звучала на виртуальной встрече министров иностранных дел ЕС. Между тем на фоне высылки чешских дипломатов из Москвы посольство республики покинула колонна автомобилей.

Вопрос о дальнейших мерах глава чешского МИДа обсудит с премьером страны. Они могут включать дальнейшее сокращение штата посольства России в Праге, передает агентство РИА Новости со ссылкой на Яна Гамачека.

Ответными мерами заинтересовались и партнеры Чехии по Евросоюзу. Как сказал глава МИД Германии, результаты расследования о взрывах в 2014 году обсуждались на встрече министров.

Прага выслала 18 российских агентов разведки, работающих под дипломатических прикрытием, после обнародования данных о причастности россиян к о взрыву на частном оружейном складе. Подозрения пали на сотрудников ГРУ с поддельными паспортами, которые также фигурируют в деле об отравлении Скрипалей. Чешское издание Ирозхлас между тем сообщает, что склад в Моравии толком не охранялся, а на его территорию могли зайти даже грибники из ближайшего леса.

В российском МИДе сегодня назвали унизительной попытку связать Россию со взрывами на складе в чешском Врбетице.