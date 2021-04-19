В Челябинской области суд признал незаконным отказ возбудить уголовное дело после смерти в СИЗО Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак». Об этом ТАСС рассказал адвокат Алексей Михальчик. Он напомнил, что доследственная проверка по факту смерти Марцинкевича завершилась отказом возбуждать дело. Защита обжаловала это решение.

Теперь будет проведена повторная проверка. Адвокат надеется, что дело все-таки будет возбуждено. Напомню, — в Следственном комитете считают, что смерть Марцинкевича не носит криминального характера. В СК уверены, что это был суицид. Родственники с этой версией не согласны.

