Евросоюз обеспокоен обострением ситуации на российско-украинской границе

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель

Ситуацию на границе России и Украины, а также состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального обсудят министры иностранных дел стран ЕС. По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ответственность судьбу Навального лежит на российских властях.

Сегодня ФСИН сообщила, что Навального переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных. Она находится на территории другой колонии. ФСИН оценивает состояние Навального как «удовлетворительное».

Соратник Навального, Иван Жданов, называл пыточной колонию, куда переводят Навального. По его словам, состояние Навального ухудшилось, и это признает даже ФСИН.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что российские власти столкнутся с последствиями, если Навальный умрет. В Кремле сегодня заявили, что никак не воспринимают подобные заявления, состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не должно интересовать представителей других стран.