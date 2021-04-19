ФСИН сообщает, что Алексея Навального переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных

Он находится на территории другой колонии во Владимире. В ведомстве утверждают, что состояние здоровья заключенного удовлетворительное. Ежедневно его осматривает терапевт. Пациенту с его согласия назначена витаминная терапия.

Навальный объявил голодовку 31-го марта. Он требует допуска независимых врачей и оказания квалифицированной медицинской помощи. В поддержку политика выступили многие известные люди, а также политики в России и на Западе.