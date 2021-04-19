Два человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля Tesla в американском штате Техас

Об сообщает Уолл-Стрит Джорнал. По данным полиции, автомобиль работал в режиме автопилота. Один из погибших находился на переднем пассажирском сидении, а другой на заднем.

Tesla неоднократно заявляла, что во время поездки автопилот может использоваться только в качестве помощника и за рулем автомобиля обязательно должен находиться человек.

