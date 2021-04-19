В том числе, сокращения численности сотрудников российского посольства в Праге. Чехия не исключает возможности дальнейших шагов в отношении России, в том числе, сокращения численности сотрудников российского посольства в Праге. Об этом объявил чешский МИД.

Тем временем, министры иностранных дел Евросоюза обсудили так называемое «Дело Врбетице», где в 2014 году взорвался склад боеприпасов. В причастности к взрыву подозревают российскую разведку. ЕС выразил свою поддержку Чехии.