Американское аэрокосмическое агентство провело запуск небольшого вертолета над поверхностью Марса

Аппарат под названием «Изобретательность» весом не более 2 килограммов на красную планету попал вместе с марсоходом. Запуск вертолета, тем более успешный – событие выдающееся. Он стал первым контролируемым полетом на другой планете. Вертолет поднялся над поверхностью, некоторое время парил в воздухе и сел обратно на грунт.

Воздушные маневры прошли при низкой плотности атмосферы Марса и рисках, связанных с холодными марсианскими ночами, отмечает журнал Forbes. Лопасти на Марсе вынуждены вращаться в восемь раз быстрее, чем у подобных аппаратов на Земле.

Беспилотник, как считают в NASA, будет исследовать территории, куда не сможет пробраться обычный марсоход. Для этого у ветролета есть видеокамеры, работать он будет от солнечных батарей. Первый снимок с высоты уже опубликован в Твиттере американского космического агентства. Это тень от поднятого вверх вертолета.

Стоимость марсианского беспилотника около 85 миллионов долларов.