Союз Комитетов солдатских матерей: С начала весеннего призыва в Москве поступают жалобы о нарушениях в военкоматах

Первая отправка призывников в армию состоится 15 апреля. С начала весеннего призыва в Москве поступают жалобы о нарушениях в военкоматах. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

«По Москве жалобы были на то, что врачи неправильно определяют категорию, больных признают годными. Вообще, врачи ведут себя безобразно в районных комиссиях, на документы не смотрят, читать не умеют, диагнозы не знают, кричат, что ты не хочешь служить. У нас зимой попало в войска по России много народу больного, и мы устали в госпитали их пристраивать, потому что там были и с больной психикой, и с больными ногами и больным сердцем», — сказала она.

В.Мельникова также отметила, что многие призывники заражались ковидом в военкоматах и по прибытии в армию.

России с 1 апреля 2021 года стартовал весенний призыв. Первых призывников отправят в вооруженные силы 15 апреля. В Генштабе обещают, что призывная кампания пройдет при соблюдении санитарных мер. При этом у призывников будет возможность сделать прививку от коронавируса по прибытии к месту службы.