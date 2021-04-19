Силовые и надзорные ведомства выпустили предостережение от участия в несогласованных акциях

Сторонники политика Алексея Навального ранее объявляли о планирующихся в его поддержку митингах в разных регионах страны.

Готовящиеся акции в полиции называют попыткой дестабилизации обстановки в стране. Ведомство отметило, что будет предпринимать меры, как там выразились, для сохранения порядка, а также пресекать агрессивные действия участников митингов. Они будут расцениваться как угроза общественной безопасности. Кроме того, в МВД считают, что на акциях возможны провокации, а также упомянули о риске заражения коронавирусом и призвали избегать мест проведения митингов и предостеречь от участия в них близких и несовершеннолетних.

Схожее предостережение несколько минут назад выпустила и Генпрокуратура. Причем в ведомстве утверждают, что в соцсетях появляются, в том числе, и экстремистские призывы. В них Генпрокуратура обвинила штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией: их ранее ведомство попросило признать экстремистскими организациями. Также там одновременно пригрозили уголовной ответственностью за вовлечение в акции несовершеннолетних.

Несогласованные акции ФБК и соратники Навального анонсировали на эту среду. Сам Фонд борьбы с коррупцией российские власти считают иностранным агентом.