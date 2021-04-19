В Кремле назвали провокационными выводы чешских властей о причастности ГРУ ко взрыву на складе боеприпасов

В Кремле назвали провокационными и недружественными выводы чешских властей о причастности ГРУ ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м году. Москва с этими выводами категорически не согласна, — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вчера Чехия выслала 18 российских дипломатов. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Российский МИД считает голословными обвинения в адрес российской разведки, — об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Захарова также добавила, что теперь посольство Чехии не сможет нанимать на работу россиян. Российские граждане не смогут работать и в посольстве США.

Тем временем глава МИД Чехии сообщил, что после высылки 20-ти дипломатов работа посольства в Москве парализована. Закрыты политический и экономический отделы. Работает только консульский.