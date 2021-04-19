Английский футбольный клуб «Тотэнхэм» расторг контракт с главным тренером-португальцем Жозе Моуринью

Его сменит Райан Мейсон. Ранее 12 европейских футбольных клубов, включая «Тотэнхэм», объявили о планах создания Суперлиги. Она будет состоять из 20-ти команд – 15-ти клубов-основателей и еще пяти, которые окажутся в лиге по итогам сезона. ФИФА уже заявила, что не одобряет эти планы.