Вертолет-дрон NASA, прилетевший на Марс вместе с марсоходом Perceverance, совершил первый испытательный полет на красной планете. Он продолжался около 20-ти секунд. Все это время Perceverance ретранслировал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом. Он производит аэрофотосъемку местности.