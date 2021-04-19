Вертолет-дрон NASA, прилетевший на Марс вместе с марсоходом Perceverance, совершил первый испытательный полет на красной планете. Он продолжался около 20-ти секунд. Все это время Perceverance ретранслировал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом. Он производит аэрофотосъемку местности.
2021-04-19T14:33:31+03:00
2021-04-19T14:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 19 апреля 2021
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