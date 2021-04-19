Роспотребнадзор сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

По данным главы ведомства Анны поповой, Россия на 87-м месте среди других стран по показателю среднесуточной заболеваемости. По официальным данным, за последние сутки выявлено более 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 346 человек.
2021-04-19T14:32:21+03:00
2021-04-19T14:32:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 19 апреля 2021
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