Еврокомиссия заявила о полной солидарности с Чехией, которая выслала российских дипломатов

В Праге считают, что это сотрудники разведки, работающие под дипломатическим прикрытием. По мнению чешских властей, российские спецслужбы причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014-м году. Тогда погибли два человека. Чехия объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова. Их считают причастными ко взрыву.

В ответ на высылку 18-ти сотрудников российского посольства Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства. В Москве действия Чехии называют лицемерием и подлостью. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила также, что теперь чешское посольство не сможет нанимать на работу российских граждан. Россиянам запретят работать и в посольстве США.