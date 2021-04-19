В Кремле не стали комментировать, обращался ли Лукашенко к Путину перед задержанием готовивших покушение на Лукашенко

В Кремле не стали комментировать, обращался ли Александр Лукашенко лично к Владимиру Путину перед задержанием готовивших покушение на президента Белоруссии. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это я оставляю без ответа», — сказал он.

В Москве в минувшую субботу в результате спецоперации ФСБ И КГБ Беларуси задержали белорусов — политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича. Задержанные подозреваются в подготовке покушения на белорусского президента Александра Лукашенко и его детей. Как сообщает ЦОС ФСБ, А.Федута и Ю.Зенкевич планировали военный переворот 9 мая в Минске и физическое устранение президента Лукашенко.