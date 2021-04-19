В Кремле считают выводы чешских властей о причастности ГРУ к взрыву на складе боеприпасов «провокационными»

В Кремле считают выводы чешских властей о причастности ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году «провокационными и недружественными». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными», – сказал он.

Накануне Чехия выслала 18 российских дипломатов из-за взрыва на военном складе в 2014 году. Глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности министра иностранных дел, отменил визит в Москву для переговоров о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник».

Премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек заявили, что у чешских сил безопасности есть основания подозревать, что сотрудники ГРУ были причастны к взрыву комплекса боеприпасов. В связи с этим 18 российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб, будут высланы из Чехии в течение 48 часов. В то же время чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова. Хотя у полиции нет прямых доказательств того, что они действительно участвовали в организации взрывов, полиция считает это весьма вероятным — основными доказательствами являются их пребывание в Чешской Республике в период взрывов, остановка в Моравии, где находится склад, прошение о посещении склада и отметки в загранпаспортах. А.Петров и Р.Баширов также подозреваются в отравлении «Новичком» Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.