Проект создания Суперлиги отвергли не только футбольные структуры Европы, но даже главы государств

Проект создания Суперлиги, которые представили европейские топ-клубы, отвергли не только футбольные структуры континента, но даже главы государств.

Причина очевидна – огромные деньги. Основатели Суперлиги – 15 топ-клубов, среди которых английские, испанские и итальянские, в том числе Манчестер Юнайтед, Реал, Барселона и Ювентус получат только за участие более 250 миллионов евро, а общий доход составит 4 миллиарда. УЕФА при этом деньги потеряет, поскольку в отсутствии лучших клубов континента Лига Чемпионов и другие Еврокубки коммерческая отдача от турниров значительно сократится. Кроме того, это ломает всю структуру европейского клубного футбола и отделяет подавляющее количество клубов из десятков стран даже от теоретической возможности сыграть с грандами. Именно поэтому против проекта уже выступили британский премьер Борис Джонсон сказавший, что проект нанесет большой ущерб футболу, а президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию французской лиги, которая высказалась против, равно как и испанская, английская, итальянская, российская и другие. Резче всех отреагировали в УЕФА, пообещав исключить раскольников из Еврокубков и национальных чемпионатов и запретив футболистам выступать за национальные сборные.



Кроме того, в УЕФА организаторам Суперлиги обещали судебные иски на 50 миллиардов евро.