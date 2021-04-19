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14:09, 19 апреля 2021

Правозащитники требуют от властей Германии провести разбирательство в отношении представителей окружения главы Чечни

Правозащитники требуют от властей Германии провести разбирательство в отношении представителей окружения главы Чечни Рамзана Кадырова за преследование геев. Об этом пишет европейская пресса.

Европейский центр по конституционным правам и правам человека, базирующийся в Берлине, и Российская ЛГБТ-сеть подали заявление о возбуждении уголовного дела. Это 97-страничный документ, где, как рассказывает The Guardian, чеченские военные и органы власти обвиняются в преследованиях, незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и подстрекательстве к убийству по меньшей мере 150 человек по признаку их сексуальной ориентации. Речь идет о периоде с февраля 2017 года.

Если генеральный прокурор в Карлсруэ примет дело к рассмотрению, соратникам Кадырова может быть предъявлен ордер — если они захотят въехать в Германию, пишет DW. Там начал действовать правовой принцип универсальной юрисдикции в отношении преступлений против человечности, что разрешает уголовное преследование в судах ФРГ даже в том случае, если преступления произошли в другой стране.

Как отмечает The Guardian, в заявлении, в частности, фигурируют Абузайд Висмурадов, вице-премьер Чечни, называвшийся в СМИ бывшим начальником охраны Кадырова, экс-глава аргунского управления МВД Аюб Катаев, а также председатель парламента Магомед Даудов.

«Дойче Велле» напоминает, что все началось с расследования «Новой газеты», которая сообщила о массовых незаконных задержаниях и убийствах жителей Чечни в апреле 2017-го года.


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