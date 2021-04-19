В Кремле не согласны с выводами властей Чехии о причастности России ко взрыву на складе боеприпасов в Моравии в 2014-м году. В МИДе уверены, что за последними действиями Праги стоят Соединенные Штаты.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также убежден, что Россия не может быть причастна ко взрыву в Чехии.

До конца сегодняшнего дня Россию должны покинуть 20 чешских дипломатов. Это ответ на аналогичные действия Праги.

У чешского посольства в Москве сегодня побывал корреспондент «Эха Москвы». Батарея из пяти видеокамер федеральных телеканалов нацелена на трехметровые ворота чешской дипмиссии. Операторы скучают — за оградой с гранитными колоннами не видно никаких признаков спешного отъезда. Семиэтажное здание в стиле сталинского ампира невозмутимо. Если вещи и выносят в коробках, то, скорее всего, это делают во внутреннем дворике, который с улицы не виден. Поблизости на той же улице Юлиуса Фучика припаркован грузовичок с надписью «переезд», но съёмочным группам он неинтересен.

Из посольства Чехии должны сегодня уехать 20 сотрудников. Останутся только 5.

В МИДе Чехии признали, что решение о высылке практически парализовало работу дипмиссии в Москве.

В ближайшие дни Россия будет исключена из числа участников тендера на достройку чешской АЭС. Это подтвердил глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

В Праге, кстати, не исключают новых мер против России.