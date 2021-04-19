Песков: Обращения не могут стать поводом для действий президента в отношении мониторинга здоровья Навального в колонии

Обращения на имя президента не могут стать поводом для действий главы государства в отношении мониторинга здоровья Алексея Навального в колонии. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Ему докладывается об этих фактах, в данном случае, я не могу сказать о какой-то реакции. Но, безусловно, это не может стать поводом для каких-то действий президента. Президент в данном случае не может принимать какие-то действия в отношении мониторинга здоровья заключенного. Есть ФСИН, есть определенный регламент для этого. Конечно, в тюрьмах все эти процессы строго регламентированы, там все в рамках закона выполняется», — сказал он.

Д.Песков отметил, что президент не инициировал проверок соблюдения прав А.Навального в колонии, в частности, права на допуск независимого врача.

«Мне неизвестно, чтобы президент что-либо проверял на эту тему. Президент занимается подготовкой к посланию к Федеральному собранию, это чрезвычайно важное для всех нас мероприятие и для всей нашей страны», – заключил он.

Накануне лечащие врачи Алексея Навального сообщили, что результаты анализов политика в колонии свидетельствуют о жизнеугрожающем состоянии его здоровья.