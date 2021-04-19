ФСИН сообщила о переводе политика Алексея Навального в больницу для осужденных во Владимирской области

Сегодня федеральная служба исполнения наказаний сообщила о переводе политика Алексея Навального в больницу для осужденных во Владимирской области, которая расположена на территории другой колонии. Утверждается, что состояние здоровья оппозиционера удовлетворительное, он получает витаминную терапию, каждый день его осматривает врач.

В конце марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданских врачей в связи с жалобами на боли в спине и ногах. Несколько дней назад соратники политика сообщили об ухудшении его состояния.



Врач-кардиолог Алексей Эрлих сказал в эфире «Эха Москвы», что отношение тюремных врачей к Навальному напоминает практику рядовых врачей в поликлиниках.

Соратники Навального утверждают, что его по сути перевели из одной колонии в другую, где лечат туберкулез. Это совсем не то медицинское учреждение, где могут поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Соратник политика Алексея Навального Владимир Милов уехал из России. Причины он объяснил в своем эфире на YouTube-канале оппозиционера.

Региональные штабы политика Алексея Навального уходят на удаленную работу. Об этом говорится в Телеграм-канале издания Znak.com. В частности, так поступили соратники оппозиционера в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Сотрудники штабов в Кургане, Челябинске и Ростове-на-Дону не выходят на связь.

Накануне соратники Навального анонсировали новую акцию в его поддержку. Она намечена на 21 апреля.

МВД призывает граждан не участвовать в несогласованных акциях. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что попытки их проведения будут пресекаться. Песков также заявил, что не располагает данными о здоровье Алексея Навального и не может доверять заявлениям СМИ о его критическом состоянии.