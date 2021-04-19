МИД РФ о высылках российских дипломатов из Чехии: Конечно же, за этим стоят США

За высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, а Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть свои собственные внутренние проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается Чехии, то нужно прекрасно понимать, что то количество проблем, которое накопилось в странах ЕС и вообще на Западе сейчас, более чем достаточно, предостаточно, необходимо принимать какие-то меры информационно-политического характера для того, чтобы эти проблемы прикрывать. Россия — тот обкатанный инструмент, тот введенный в оборот тезис, к которому прибегают в подобных случаях», — сказала она в эфире телеканала Россия 1.

«Конечно, за этим стоят США. Безусловно, страна, которая руководит всем в НАТО, страна которая задает тональность этому западному мейнстриму, безусловно, к сожалению, в первую очередь, самих стран ЕС и всего союза как объединения», — указала Захарова.

Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в минувшую субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.