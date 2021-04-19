Песков заявил, что не располагает данными о здоровье Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о здоровье оппозиционера Алексея Навального и не может принимать на веру утверждения о том, что у него критическое состояние.

«Я не располагаю информацией о состоянии здоровья упомянутого заключенного, и соответственно я не могу на веру принять ваши утверждения о каком-то критическом состоянии», — сказал Песков журналистам.

Пескова также спросили, как реагирует президент на письма муниципальных депутатов и зарубежных деятелей культуры с призывом допустить к Навальному его врача.

«Ему докладывается об этих фактах. В данном случае я не могу сказать о какой-то реакции. Безусловно, это не может стать поводом для каких-то действий президента», — сказал он.

«Президент в данном случае не может предпринимать какие-то действия в отношении мониторинга здоровья заключенных. Есть ФСИН, есть определенный регламент для этого. В тюрьмах все эти процессы строго регламентированы», — пояснил он.

Песков заметил, что ему неизвестно о том, чтобы президент проверял информацию о допуске врача к Навальному и соблюдении его гражданских прав.

Его также спросили, интересует ли Путина данная конкретная ситуация. «Президент занимается подготовкой к Посланию Федеральному Собранию. Это чрезвычайно важное для всех нас мероприятие, для всей нашей страны», — ответил пресс-секретарь главы государства.

В случае проведения неразрешенных акций на территории РФ российские правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знаю, обращался ли кто-то в различных субъектах РФ, городах с заявкой на проведение каких-то акций. Мне об этом неизвестно, я не располагаю просто такой информацией. В случае, если какие-то будут инициироваться акции неразрешенные, они автоматически будут незаконные и в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по закону РФ», — сказал Песков журналистам в понедельник.