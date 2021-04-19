Союз журналистов: Сотрудники СМИ имеют право находиться на массовых мероприятиях только с редакционным заданием

По закону сотрудники СМИ имеют право находиться на массовых мероприятиях только с редакционным заданием, — с такими разъяснениями выступил Союз журналистов. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что журналистов, освещающих митинги, обяжут числиться в особом реестре, носить нагрудный номерной знак и QR-код. По данным издания, с таким преодолением выступил Совет по правам человека при президенте. Союзу журналистов предложено запустить в отдельных регионах пилотные проекты по аккредитации представителей СМИ для работы на митингах с занесением в специализированный реестр. Аккредитацию планируется распространить и на блогеров, — отмечается в публикации.